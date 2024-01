La Gazzetta fa il punto sul Milan: "Chi diavolo resta?"

Siamo solo a inizio febbraio, ma iniziano già le prime valutazioni su quello che accadrà nel Milan quest'estate. Tra giocatori sicuri di rimanere, big che potrebbero partire. La Gazzetta dello Sport passa al vaglio tutta la rosa rossonera e titola: "Chi diavolo resta?". E poi nel sottotitolo aggiunge: "Il Milan ricomincia da Loftus e Pulisic. Leao, Theo e Maignan, occhio alle big. Gli ex Chelsea sono già un punto fermo, come Reijnders. Confermati anche Thiaw e Bennacer. Giroud deciderà a fine stagione".

La rosea fa una vera e propria rassegna. In particolare promuove la maggior parte dei nuovi acquisti da Loftus a Pulisic, da Reijnders a Musah. Chi rischia di partire, come insegna il caso Tonali della scorsa estate, è uno dei big: davanti alla giusta offerta un giocatore come Maignan, Theo o Leao potrebbe essere "sacrificato" per rinforzare la rosa. Tutto da capire per l'attacco: Olivier Giroud deciderà più avanti e la sua scelta potebbe influire anche sul futuro di Jovic. Il destino di Simon Kjaer, in scadenza a giugno, sembra invece lontano da Milanello.