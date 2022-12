La Gazzetta fa il punto sul Milan: "Tanti gol dal Qatar ma CDK è un rebus"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul Milan a una decina di giorni o poco più dalla ripresa del campionato. Il titolo della rosea recita: "Tanti gol da Qatar ma CDK è un rebus". Nessun rossonero è tornato vincitore ma in molti si sono distinti al Mondiale, anche con gol: non solo Olivier Giroud che ne ha fatti 4 ma anche Theo con la rete in semifinale e Leao con due reti in pochissimi minuti trascorsi sul campo. Un boost di fiducia ed energia per la ripartenza. Chi invece deve ritrovarsi è Charles De Ketelaere che non è riuscito a sfruttare il palcoscenico del Qatar per rilanciarsi. Nelle amichevoli un Milan sperimentale ha perso sia con Arsenal che con Liverpool: il 30 in Olanda contro il Psv si vedrà già qualcosa di più concreto. Ai rossoneri, a gennaio, aspetta un calendario fitto di impegni che non saranno facili: doppio incrocio con le romane e Supercoppa.