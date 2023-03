La Gazzetta fa il punto sullo stadio: "Piano casa del Milan. In testa La Maura"

Le seconda e la terza pagina della Gazzetta dello Sport di questa mattina sono interamente dedicate ai progetti del Milan circa lo stadio. Il titolo a doppia pagina recita: "Piano casa del Milan. In testa La Maura". Da una parte si racconta la giornata di ieri di Gerry Cardinale, in visita prima al sindaco Sala e poi da Fontan, il presidente della regione Lombardia.

La zona de La Maura sarebbe quella in pole position al momento con Sesto e San Donato che rimangono le alternative. Nella zona bisognerà rispettare la permanenza di un'area per l'allenamento dei cavalli e un'altra per la collettività. Nel corso del mese di marzo saranno fatte ulteriori valutazioni e ci si aspetta una decisione entro il mese di aprile.