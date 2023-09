La Gazzetta fa la formazione: "Rientra Tomori, per Chukwueze chance dal via"

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa le prove di formazione per il Milan in vista del Newcastle che arriverà domani alle 18.45 a San Siro. La rosea titola commentando qualche novità rispetto al derby, sottolineata già da MilanNews.it (LEGGI QUI): "Rientra Tomori, per Chukwueze chance dal via. Dubbi in mezzo".

Dopo la squalifica (sanguinosa) scontata nel derby, al centro della difesa rossonera rientra Fikayo Tomori che si accomoderà al fianco di Thiaw. Pioli è orientato anche nel dare una chance dal primo minuto a Samuel Chukwueze, dando un turno di riposo a Pulisic che sembra essere tornato molto provato dalla sosta negli Stati Uniti. Ma secondo la rosea potrebbe esserci un cambio anche a centrocampo: non è escluso che Pobega possa rilevare Reijnders.