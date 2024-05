La Gazzetta: "Fonseca scalpita, ufficiale a giugno"

I tifosi rossoneri hanno ancora negli occhi e nel cuore la serata di ieri e i momenti emozionanti dei saluti a tre eroi del diciannovesimo scudetto come Kjaer, Giroud e Pioli. Il business del calcio però non guarda in faccia a nessuno ed è necessario pensare già a quello che sarà. E il primo tassello il club rossonero lo deve mettere in panchina. Il nome c'è già ed è quello di Paulo Fonseca, rimane da capire come e quando verrà ufficializzato e come la dirigenza motiverà la scelta che, al momento, non scalda nessun tifoso.

La Gazzetta dello Sport titola così sul tecnico lusitano: "Milan arrivo. Fonseca scalpita, ufficiale a giugno. Per lui è pronto un triennale". Secondo la rosea, per l'ufficialità del nuovo tecnico bisognerà aspettare ancora una settimana: il comunicato ci sarà solo dopo l'amichevole in Australia del 31 maggio contro la Roma. Intanto Fonseca saluta la Francia: "Il tecnico sta per chiudere con il Lille. Il club è deciso ad aprire un nuovo ciclo, però la scelta agita i tifosi rossoneri".