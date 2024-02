La Gazzetta guarda all'estate: "Caccia al 9. Milan, che punta scegli?"

vedi letture

Quest'oggi si conclude la sessione invernale di calciomercato ma la Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda il Milan, guarda già a quello che potrebbe succedere in estate. Questo perché i rossoneri saranno praticamente obbligati a puntare tutto su un centravanti, ruolo che non hanno coperto nelle ultime finestre di mercato. La rosea titola: "Caccia al 9". E nell'occhiello scrive: "Milan, che punta scegli? Zirkzee il più talentuoso, Sesko-Gimenez tentano".

La Gazzetta propone principalmente questi tre nomi. C'è Joshua Zirkzee del Bologna che ha la capacità di far girare la squadra, venendosi a prendere il pallone anche dentro al campo e conosce già il calcio italiano; c'è Santiago Gimenez del Fayenoord che ha già sviluppato un grande fiuto del gol ma che potrebbe già costare troppo; c'è Benjamin Sesko del Lipsia che è un attaccante moderno che ha potenza e fisicità da vendere ma per il quale ci sarà tanta concorrenza; infine c'è pure Jonathan David del Lille che potrebbe presentare le condizioni d'acquisto più favorevoli con il contratto in scadenza nel 2025 e visti i buoni rapporti con il club francese.