La Gazzetta in apertura: "Accordo col Milan: Pioli divorzia. E Fonseca è vicino"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Accordo col Milan: Pioli divorzia. E Fonseca è vicino". Oggi verrà annunciato ufficialmente dal club di via Aldo Rossi l'addio di Stefano Pioli che parlerà anche per l'ultima volta in conferenza stampa a Milanello alle 14.30 alla vigilia dell'ultima gara ufficiale della stagione del Diavolo.

Per il suo sostituto, il nome più caldo è sempre quello di Paulo Fonseca, che si avvicina a grandi passi alla panchina del Milan. Conclusa l'avventura al Lille, il tecnico portoghese si prepara a tornare in Italia, dove ha già allenato la Roma.