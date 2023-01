La Gazzetta in apertura: "Anno nuovo, Milan vecchio. Leao guida gli undici campioni"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Anno nuovo, Milan vecchio. Leao guida gli undici campioni". Riparte oggi il campionato del Diavolo che sarà impegnato in casa della Salernitana alle 12.30. Stefano Pioli si affiderà al blocco che ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione. A guidare la squadra milanista saranno quindi i "vecchi", in particolare Rafael Leao.