La Gazzetta in apertura: "Belotti rovescia il Milan"

"Belotti rovescia il Milan": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Il Torino ha battuto il Milan in rimonta grazie ai gol del Gallo Belotti. Che magia del Gallo: Giampaolo è in crisi! Il tecnico, al terzo ko in 5 partite, è stato confermato sulla panchina rossonera ma continua a non convincere e contro la Fiorentina, nel weekend, è già giunto a un bivio importante della sua avventura milanista. Mazzarri invece si gode la doppietta del suo centravanti e sale in zona Champions.