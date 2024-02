La Gazzetta in apertura: "Cardinale in Medio Oriente alla ricerca di nuovi soci". E stasera c'è Milan-Atalanta: "Leao e CDK: chi va più di moda?"

vedi letture

Doppio titolo sul Milan questa mattina sulla prima pagina della Gazzetta Sportiva: "Cardinale in Medio Oriente alla ricerca di nuovi soci". Il numero uno di RedBird vuole tenere il controllo del club, ma per la prima volta ha aperto all'ingresso in società di nuovi investitori interessati a collaborare come sponsor o come partner nel nuovo stadio di proprietà o, ancora, come azionisti di minoranza.

L'altro titolo è invece su Milan-Atalanta di questa sera: "Leao e CDK: chi va più di moda?". A San Siro arrivano i bergamaschi, contro cui in questa stagione il Diavolo ha perso sia all'andata che in Coppa Italia. C'è grande attesa anche per il ritorno a Milano di Charles De Ketelaere e per la sua sfida a distanza con Rafael Leao. Chi sarà più decisivo?