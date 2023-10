La Gazzetta in apertura: "Ci vogliono due Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Ci vogliono due Milan". Dopo la sosta, i rossoneri sono attesi da tre big match contro Juventus, PSG e Napoli e per questo per Stefano Pioli sarà fondamentale ruotare un po' i suoi giocatori. Per fortuna, alla ripresa il tecnico milanista dovrebbe riavere a disposizione Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek, i quali sono sulla via del recupero dai rispettivi infortuni.