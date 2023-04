MilanNews.it

"Domani Milan-Napoli. Miracolo all’italiana”: titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport in vista del match di domani sera a San Siro valido per l'andata dei quarti di Champions League tra rossoneri e azzurri. Monte ingaggi contenuti, rose tra le più giovani: sono modelli di sostenibilità. Osimhen, più no che sì.