La Gazzetta in apertura dopo la ripresa della Serie A: "E il Milan è più vicino"

La Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina all'indomani della ripresa della Serie A dopo la sosta per il Mondiale: "E il Milan è più vicino". Il Diavolo ha battuto ieri 2-1 la Salernitana e, complice la sconfitta del Napoli contro l'Inter, si è portato a -5 dalla vetta della classifica. Decisivi per la vittoria rossonera i gol di Leao e Tonali.