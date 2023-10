La Gazzetta in apertura: "È vera Juve". Rosso Thiaw, colpo Locatelli

vedi letture

"È vera Juve" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Successo per 1-0 della Juventus di Max Allegri a San Siro contro il Milan. Decide un gol dell'ex, di Manuel Locatelli, su un tiro da fuori deviato da Krunic. Milan in 10 per oltre un'ora a causa dell'espulsione di Thiaw. I bianconeri sono a 2 punti dall'Inter capolista.