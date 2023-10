La Gazzetta in apertura: "Giroud un anno in più. E il Milan va a caccia di un altro bomber"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Giroud un anno in più. E il Milan va a caccia di un altro bomber". Il club rossonero è pronto a rinnovo per un'altra stagione il contratto del centravanti francese, ma allo stesso tempo farà un nuovo grande acquisto in attacco. Da capire se aspetterà la prossima estate o se anticiperà a gennaio.