La Gazzetta in apertura: "Ibra atto terzo a Milanello: 'Qui per voi'"

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul Milan: "Ibra atto terzo a Milanello: 'Qui per voi'". Ieri Zlatan Ibrahimovic è stato per la prima volta nel Centro Sportivo rossonero da quando è stato nominato Senior Advisor di RedBird e del club di via Aldo Rossi. Lo svedese ha parlato con Stefano Pioli e la squadra, ai quali ha espresso questo semplice concetto: "Sono qui per voi. Su di me potrete sempre contare".

Ibra ha spiegato al gruppo il suo nuovo ruolo e ha assicurato che sarà sempre presente a Milanello quando ci sarà bisogno di lui. L'ex attaccante sarà a San Siro per le partite casalinghe e ha assicurato che seguirà spesso la squadra anche in trasferta. La prima sarà domani sera a Salerno per la sfida contro la Salernitana di Pippo Inzaghi, suo ex compagno di squadra nel Diavolo. Ibra non partirà però oggi pomeriggio insieme al gruppo milanista, ma raggiungerà la città campana direttamente domani.