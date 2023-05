La Gazzetta in apertura: "Il Milan si fa male"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan si fa male". Nuovo passo falso in campionato dei rossoneri che non vanno oltre l'1-1 in casa contro la Cremonese. Altro flop di De Ketelaere, Origi e le seconde linee. Con questo pari, si complica ulteriormente la corsa Champions del Diavolo: "Così l’Europa ci scappa” l'amaro commento post-partita di Stefano Pioli.