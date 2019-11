La Gazzetta in apertura: "Juve su Gigio"

"Juve su Gigio": La Gazzetta dello Sport dedica la sua apertura odierna al mercato e alle mosse della Juventus per arrivare a Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ha un contratto in scadenza nel 2021 ed è un obiettivo dei bianconeri. La Vecchia Signora studia le mosse per arrivare all'estremo difensore classe '99: Merih Demiral, difensore classe '98 che piace al Milan, potrebbe andare a Milano già a gennaio e potrebbe entrare nell'affare. Nel frattempo in casa Milan scatta il conto alla rovescia per Zlatan Ibrahimovic.