La Gazzetta in apertura: "Maignan alla Leao, chiede 7 milioni per rinnovare"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul Milan: "Maignan alla Leao, chiede 7 milioni per rinnovare". Il contratto del portiere francese scade nel 2026 e presto il dialogo tra le parti entrerà nel vivo. Attualmente l'ex Lille percepisce 3,2 milioni di euro e per firmare il prolungamento chiede lo stesso ingaggio di Leao, vale a dire 7 milioni di euro. Il portoghese è più pagato della rosa milanista.

Qualche giorno fa, parlando del rinnovo di Maignan e di quello di Theo Hernandez,anche lui in scadenza nel 2026, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha dichiarato: "Mike e Theo hanno un contratto fino al giugno 2026. Si parla di vendere o comprare ma spesso sono i giocatori a decidere del loro futuro. Maignan e Hernandez sono due campioni, speriamo restino con noi il più a lungo possibile e facciano ancora la differenza".