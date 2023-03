La Gazzetta in apertura: "Milan all'attacco: piace Joao Pedro e nella lista spunta l'azzuro Retegui"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio questa mattina anche per il mercato dei rossoneri: "Milan all'attacco: piace Joao Pedro e nella lista spunta l'azzuro Retegui". In via Aldo Rossi si stanno studiando diversi profili per rinforzare l'attacco milanista in estate: tra i nomi più interessanti ci sono quelli di Joao Pedro del Watford e Meteo Retegui, centravanti del Tigre che è stato pre-convocato dal ct italiano Mancini.