La Gazzetta in apertura: "Milan, David resta sempre in cima ai pensieri. L'idea è giocare d'anticipo"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in taglio basso in prima pagina: "Milan, David resta sempre in cima ai pensieri. L'idea è giocare d'anticipo". La prossima estate i rossoneri puntano a prendere una grande centravanti e il primo nome della lista è sempre quello di Jonathan David del Lille. Il club di via Aldo Rossi puntano ad anticipare tutti e potrebbero provare a dare un'accelerata alla trattativa già a gennaio. I francesi chiederanno almeno 40 milioni di euro.