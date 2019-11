La Gazzetta in apertura: "Milan, Ibra è l'uomo per te"

"Milan, Ibra è l'uomo per te": questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Spazio dedicato al mercato e alla crisi rossonera. Lo svedese, svincolato, può diventare il colpo di gennaio ed è pronto a tornare in Italia. I rossoneri fanno sul serio e gli offrono un contratto da 6 mesi per farlo finire al top e per risollevare la squadra di Pioli. Napoli e Bologna restano alla finestra. Obiettivo Demiral con i soldi dell'eventuale cessione di Kessié.