MilanNews.it

Titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Milan, Leao non segna e non firma". Continua il momento senza gol del portoghese che non segna da Lecce-Milan del 14 gennaio. Intanto, oltre alla rete, non arriva nemmeno la firma sul rinnovo di contratto che è in scadenza nel 2024.