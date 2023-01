MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, mercato bocciato". I rinforzi estivi, per ora, non stanno rendendo come speravano in via Aldo Rossi. Da Origi ad Aldi fino al grande colpo De Ketelaere, nessuno finora ha saputo dare un contributo importante alla squadra rossonera. Sono quasi 50 milioni di euro a vuoto.