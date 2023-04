MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan-Napoli a distanza". In vista del match di Champions League di mercoledì oggi anticipano sia i rossoneri, impegnati stasera alle 21 in casa contro l'Empoli, sia gli azzurri, che affronteranno in trasferta in Lecce. Pioli fa diversi cambi, mentre Spalletti punterà su Raspadori.