La Gazzetta in apertura: "Milan nuovi gol. Avanti tutta su Guirassy"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così stamattina in prima pagina: "Milan nuovi gol. Avanti tutta su Guirassy". Il bomber dello Stoccarda è pronto a lasciare subito il club tedesco, ma servono una proposta importante e un progetto serio. L'attaccante guineano, che parteciperà alla Coppa d'Africa e dunque non sarà a disposizione per qualche settimana, ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro.

Il Milan deve quindi decidere se affondare subito su Guirassy o rinviare il grande investimento in attacco alla prossima estate. Fino a questo momento, l'attaccante dello Stoccarda sta avendo una stagione pazzesca: 19 gol in 16 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania. Numeri incredibili che hanno attirato l'attenzione di diversi club, compresi alcune società di Premier League.