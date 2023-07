La Gazzetta in apertura: "Musah ottovolante Milan"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in taglio basso in prima pagina: "Musah ottovolante Milan". Il centrocampista americano del Valencia è l'ottavo colpo di mercato chiuso dal Diavolo in questa sessione di mercato estivo. Operazione da 20 milioni di euro, tra domani e mercoledì è atteso in Italia per visite mediche e firma. La rivoluzione del Diavolo dunque continua e non è ancora finita: arriveranno con ogni probabilità anche un terzino sinistro e un difensore centrale, non sono esclusi nemmeno un altro centrocampista e un giovane centravanti.