La Gazzetta in apertura: "Pioli strizza il Milan. Tonali, Theo e Diaz non stop"

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha dedicato al Milan nella sua prima pagina un titolo sulle scelte di formazione di Stefano Pioli, obbligato dalle tante assenze, da rivedere il suo turnover. La rosea scrive: "Pioli strizza il Milan". E poi nel sottotitolo: "Missione zona Champions. Tonali, Theo e Diaz non stop". Questi tre sono tre dei titolari che questo pomeriggio non troveranno un riposo completo in vista del ritorno del derby.