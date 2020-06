"ReBig Milan": è il titolo in prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Prima vittoria con una grande per la formazione di Pioli. Milan da Europa e la Roma crolla. Il solito Rebic e un rigore di Calhanoglu condannano i giallorossi, che si allontanano dalla Champions. Maldini si tiene Gigio: "Il migliore al mondo".