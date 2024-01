La Gazzetta in apertura: "Sacchi vota Pioli: 'Milan, tienilo. L’Europa League è possibile'"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Sacchi vota Pioli: 'Milan, tienilo. L’Europa League è possibile'". La Rosea riporta le parole dell'ex tecnico milanista che in una lunga intervista spiega che il club di via Aldo Rossi, se le cose dovesse continuare ad andare bene come in questo momento, dovrebbe continuare a puntare in panchina sull'allenamento parmigiano.

Questo il pensiero di Sacchi: "Se continua così e se proseguono i miglioramenti, non vedo per quale ragione Pioli dovrebbe essere mandato via a fine stagione. L’importante è che il Milan tenga sempre il piede schiacciato sull’acceleratore e che creda nelle sue potenzialità".