La Gazzetta in apertura: "Scala a Pioli"

"Scala a Pioli": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Grande spazio all'arrivo di Stefano Pioli al Milan. Il tecnico, corteggiato anche da Sampdoria e Genoa, ha detto sì ai rossoneri. Sarà lui il dopo Giampaolo, a breve anche l'ufficialità. Oggi parte (in salita) l'avventura del nuovo allenatore. Pioli, che in passato ha allenato, fra le altre, Bologna, Lazio, Inter e Fiorentina avrà una grande opportunità per la sua carriera. Il tecnico è stato già contestato sui social: l'hashtag #Pioliout nel trend mondiale di Twitter. Ora a Pioli il compito di conquistare i tifosi con i giovani, i risultati e il bel gioco. Giampaolo e il club: un equivoco durato 111 giorni (ieri l'ufficialità dell'esonero).