La Gazzetta in apertura su Cardinale: "Il mio super Milan"

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica un grande approfondimento a Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, e lascia a lui dello spazio anche in prima pagina. Il titolo recita: "Cardinale e il diavolo americano. Il mio super Milan". Si passa da tre punti: i rinnovi dei giocatori migliori come Leao per mantenere l'eccellenza e consentire a Pioli di continuare a vincere; lo stadio per aumentare sensibilmente i ricavi; le alleanze come quella siglata con gli Yannkees.