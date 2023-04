La Gazzetta in apertura su Leao e Osmihen: "Fateci restare"

MilanNews.it

In taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio per il futuro di Rafael Leao e di Victor Osimhen che stanno lanciando segnali molto chiari rispettivamente a Milan e Napoli: "Fateci restare". Il portoghese ha detto no a Chelsea e Real Madrid e spinge per il rinnovo con il Diavolo, mentre il nigeriano vuole continuare ad indossare la maglia azzurra e vuole la rivincita in Champions.