La Gazzetta in apertura su Loftus-Cheek e Frattesi: "Derby, arrivo e spacco"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina su Loftus-Cheek e Frattesi in vista di Inter-Milan di domani sera: "Derby, arrivo e spacco". I due centrocampisti faranno il loro esordio nella stracittadina milanese. L'impatto dell'inglese è stato importante in questo avvio di stagione, in particolare la sua fisicità si sta dimostrando fondamentale per il Diavolo.