La Gazzetta in apertura sui rossoneri: "Pioli scopre il Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Pioli scopre il Milan". Stasera i rossoneri saranno impegnati contro il Monza nel primo Trofeo Silvio Berlusconi e c'è grande curiosità per vedere finalmente in campo gli ultimi nuovi acquisti del Diavolo come Okafor, Chukwueze e Musah.