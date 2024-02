La Gazzetta in apertura sul mercato di Milan e Juve: "Operazione rilancio"

vedi letture

“Operazione rilancio”, si legge in taglio alto della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano si proietta sugli affari che Milan e Juventus stanno studiando per la prossima estate. I rossoneri vogliono Zirkzee o Sesko per rinforzare l’attacco. Difesa: assalto a Lacroix del Wolfsburg. Mentre in casa bianconera è Koopmeiners il primo degli obiettivi. Ma occhi anche su Ferguson e Gudmundsson.

Non è un mistero che in estate il Milan farà un grande innesto in attacco e al momento il preferito è Zirkzee in quanto conosce già la Serie A. La concorrenza è tanta e il suo prezzo è alto: almeno 40 milioni di euro, ma sembra destinato a salire visto la sua grande stagione con il Bologna. In difesa, oltre a Lacroix, piacciono anche Brassier del Brest e Adarabioyo che è a fine contratto con il Fulham e dunque in estate si potrà muovere a zero.