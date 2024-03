La Gazzetta in apertura sul mercato rossonero: "Colpi da grande Milan"

"Colpi da grande Milan" è il titolo che è possibile leggere nel taglio laterale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport che oggi dedica l'apertura al tennis e a Sinner che domani sarà in finale nell'Atp di Miami. I rossoneri puntano a rinforzarsi a centrocampo è l'obiettivo numero uno sarebbe Youssouf Fofana del Monaco. Mentre per i rinnovi di contratto servono almeno 100 milioni.

La priorità in estate sarà comunque prendere un grande attaccante e il primo nome della lista dei rossoneri è sempre quello di Joshua Zirkzee del Bologna. Possibili movimenti anche in difesa con Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham che al momento sono i profili più seguiti in via Aldo Rossi.