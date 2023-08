La Gazzetta in apertura sul Milan: "La difesa non funziona"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio questa mattina anche per il Milan: "La difesa non funziona". Nelle amichevoli estive giocate finora, i rossoneri hanno subito troppi gol e il più delle volte per qualche errore di un singolo. Fikayo Tomori, in particolare, è apparso in difficoltà in queste prime uscite stagioni e ha commesso qualche sbaglio di troppo.