La Gazzetta in apertura sul Milan: "Pioli avanti tutta con i magnifici tre. Assalto a Taremi"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Pioli avanti tutta con i magnifici tre. Assalto a Taremi". In questo inizio di stagione, oltre ai soliti Leao, Giroud e Theo Hernandez, il tecnico milanista si gode i nuovi acquisti Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic che sono già decisivi. Intanto, in questi ultimi quattro giorni di mercato, la società di via Aldo Rossi proverà a trovare un accordo con il Porto per il centravanti iraniano Taremi.