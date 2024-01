La Gazzetta in apertura sul Milan: "Pioli cuor di Leao"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in taglio basso in prima pagina sul Milan: "Pioli cuor di Leao". Ieri in conferenza stampa il tecnico rossonero ha difeso a spada tratta il giovane attaccante portoghese che non segna in campionato da fine settembre. Tre gol in 18 partite di campionato sono un bottino davvero troppo povero per uno come Rafa che ha cambiato un po' il suo modo di giocatore, diventando meno finalizzatore e più costruttore.

Queste le parole di Pioli su Leao: "Questa storia di Rafa che potrebbe segnare di più va avanti da troppo tempo. Abbiamo segnato molto di più dell’anno scorso e siamo il secondo miglior attacco del campionato: in queste cifre penso che Leao ci stia dentro tanto. Amo Rafa anche nel suo modo di essere: è un artista. E gli artisti sono dei geni. Lui è un genio che però ascolta, e questa è la cosa più importante. È vero che ora non segna in campionato, ma è altrettanto vero che fa segnare i compagni, che è continuo e dentro le partite molto più di prima. L’errore, forse, è aspettarsi troppo da lui: se saltasse ogni volta tre giocatori e andasse a fare gol, non sarebbe Rafa ma un’altra cosa"