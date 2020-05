La Gazzetta in apertura sulla Serie A: "Tutto in 8 giorni"

"Tutto in 8 giorni" è il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Spazio alla ripresa della Serie A: ripartenza vicina, ok al nuovo protocollo. Il Ministro Spadafora annuncia: "Il 28 maggio decideremo se e quando riprenderà la Serie A". Intanto primi segnali di ritorno alla normalità: via agli allenamenti di gruppo col pallone. Rimane per ora il nodo quarantena: sì all'isolamento del positivo ma il resto della squadra dovrebbe restare per due settimane in ritiro. E la UEFA studia nuove formule per la Champions.