La Gazzetta in apertura: "Un Milan a stelle e strisce: dopo Pulisic, arriva Musah"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in taglio basso in prima pagina: "Un Milan a stelle e strisce: dopo Pulisic, arriva Musah". I rossoneri vogliono chiudere un nuovo colpo in mezzo al campo e sono pronti a mettere sul piatto 18 milioni di euro per convincere il Valencia a lasciar partire il centrocampista americano. Il Diavolo ha già in mano un accordo di massima con il giocatore per un contratto da due milioni di euro a stagione.