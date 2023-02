La Gazzetta in apertura: "Una panchina in vendita. In partenza da Rebic ad Adli: il Milan risparmia 15 milioni"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Una panchina in vendita. In partenza da Rebic ad Adli: il Milan risparmia 15 milioni". In estate, in casa rossonera ci sarà la partenza di alcun giocatori come Rebic e Adli che permetteranno al Diavolo di alleggerire il monte stipendi di almeno 15 milioni di euro. Questi soldi risparmiati verranno poi investiti in giocatori più funzionali.