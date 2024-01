La Gazzetta in apertura: "Vero Milan. L'infinito Giroud e i ragazzini"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in taglio alto in prima pagina: "Vero Milan. L'infinito Giroud e i ragazzini". Bella vittoria ieri per 3-0 dei rossoneri sul campo dell'Empoli grazie alle reti di Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traoré. Il Diavolo sta tornando squadra e ha vinto le ultime tre partite di fila, ma ora dovrà confermare nelle prossime due gare contro Atalanta (Coppa Italia) e Roma (campionato) che le difficoltà delle scorse settimane sono davvero superate.

Pioli ha diversi motivi per essere soddisfatto: tra questi c'è l'infinito per esempio Olivier Giroud che con la rete di ieri ad Empoli è andato in doppia cifra di gol per la 14^ stagione consecutiva considerando tutte le competizioni. E poi c'è la continua crescita dei più giovani, come Jimenez, entrato in campo nel primo tempo dopo l'infortunio di Florenzi, e di Chaka Traoré che al Castellani ha segnato la sua prima rete in Serie A.