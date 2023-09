La Gazzetta in apertura verso Inter-Milan: "Il derby a Parigi"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina in vista del derby di Milano in programma dopo la sosta: "Il derby a Parigi". Nel ritiro della Francia con Giroud e Thuram. L'ex Chelsea: "Milan, c'è aria di grande attesa". L'ex Monchengladbach: "Tranquilli, vince l'Inter".