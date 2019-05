La Gazzetta in prima pagina: "Budget più alto, staff di fiducia: le condizioni di Maldini"

L'edizione odierna della prima pagina titola così oggi in prima pagina sul Milan: "Budget più alto, staff di fiducia: le condizioni di Maldini". In via Aldo Rossi, sono in attesa della risposta di Paolo Maldini che potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico del Milan. Trale richieste dell'ex capitano c'è un budget più alto per il mercato e carta bianca nella scelta dello staff che lo affiancherà.