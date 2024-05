La Gazzetta in prima pagina: "C'è Fonseca al telefono. ll Milan chiama il portoghese. E spunta Scaloni"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "C'è Fonseca al telefono. ll Milan chiama il portoghese. E spunta Scaloni". Il tecnico del Lille è il grande favorito per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, tanto che nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti. Ma il casting in casa rossonera non è ancora terminato e le riflessioni vanno avanti, così come i contatti con altri allenatori.

Nelle ultime ore, per esempio, è spuntato il nome di Lionel Scaloni, ct campione del mondo con l'Argentina in Qatar. I dirigenti del Diavolo non hanno avuto un faccia a faccia con lui, ma lo hanno contattato tramite i suoi agenti. Scaloni sarà impegnato con la sua nazionale in Copa America fino a metà luglio, ma sembra essere disposto a lasciare il suo posto da ct per andare ad allenare un top club.