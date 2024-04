La Gazzetta in prima pagina: "Derby come scotti. San Siro tutto in rossonero"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha anticipato un po' i tempi e in taglio laterale ha già cominciato a parlare del derby tra Milan e Inter che si disputerà il prossimo lunedì 22 aprile, tra 19 giorni. I rossoneri in mezzo avranno altre due gare di campionato ma soprattutto dovranno giocarsi i quarti di finale di Europa League contro la Roma che, al momento, risultano essere un impegno ben più importante della sfida contro i nerazzurri. La sfida si è caricata di significato da quando, calcolatrice alla mano, si è scoperto che la squadra di Simone Inzaghi potrebbe laurearsi campione di Italia in anticipo con una vittoria in casa del Milan.

Così questa mattina la rosea, in taglio laterale, titola così: "Derby come scotti". Davanti alla possibilità però di un Inter campione nel derby, i rossoneri vogliono tentare di opporsi e per questo viene aggiunto: "Il Milan fa muro". La notizia vera però è la risposta dei tifosi rossoneri che, nonostante lo spauracchio scudetto all'Inter e nonostante lo score di cinque derby consecutivi persi, hanno risposto presente riempiendo di rossonero San Siro in vista della sfida: "San Siro tutto in rossonero per evitare la festa Inter". I tifosi cercheranno di spingere la squadra alla reazione d'orgoglio contro i cugini.