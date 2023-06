La Gazzetta in prima pagina: "Derby di mercato per Frattesi e Lukaku"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport dedica il taglio alto della prima pagina al derby Milan-Inter che infiamma il mercato. Dopo il blitz di Marotta per Marcus Thuram, la partita continua per Frattesi e Lukaku. Per il centrocampista del Sassuolo, sponda rossonera, la rosea indica un "assalto Milan, con Colombo nella trattativa". Per i nerazzurri e Lukaku, c'è invece il "no del Chelsea al prestito".