La Gazzetta in prima pagina: "Derby ring. Lite tra Inter e Milan tra stadio e Champions"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Derby ring". Nell'occhiello viene contestualizzato il tutto: "Lite tra Inter e Milan tra stadio e Champions". Secondo le indiscrezioni il Milan avrebbe deciso di mettersi in proprio senza aspettare le lunghe decisioni del Comune e affrancandosi dai cugini nerazzurri. Zhang sarebbe stato così deluso da Cardinale, secondo la rosea. Un duello che non è solo fuori dal campo per lo stadio ma è vivo anche sul rettangolo verde per la qualificazione in Champions.